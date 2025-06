CAS schließt Drogheda United aus Conference League aus

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den Ausschluss des irischen Klubs Drogheda United aus der Conference League bestätigt. Die Auslosung am Dienstag fand ohne Drogheda statt.

Der Verein befindet sich im Besitz der Trivela Group – wie auch Silkeborg IF aus Dänemark. Die Regeln der Europäischen Fußball-Union (UEFA) besagen jedoch, dass „eine natürliche oder juristische Person nicht die Kontrolle über mehr als einen Klub ausüben darf“.

„Wir sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Wir halten sie für ungerecht. Regeln sollten Chancen schützen, nicht verhindern“, zitiert Sportschau.de Drogheda United: „Dennoch übernehmen wir die Verantwortung.“

Von der Klub-WM war zuletzt der mexikanische Meister Club León ausgeschlossen worden. León hat in José de Jesús Martínez Patino den selben Eigentümer wie CF Pachuca, der ebenfalls für das Turnier qualifiziert ist. Der Besitz mehrerer Fußballklubs in einem Wettbewerb ist laut den Statuten der FIFA untersagt.

Englands FA-Cup-Sieger Crystal Palace droht ein Ausschluss aus der Europa League. Das Team von Trainer Oliver Glasner gehört der Investmentgruppe Eagle Football – wie auch Olympique Lyon. Versuche des Investors John Textor, 45 Prozent seiner Anteile an Palace auf ein Treuhandkonto zu übertragen, sind angeblich an einem UEFA-Veto gescheitert. Jetzt will Textor laut Guardian seine Anteile verkaufen, um die Teilnahme an der Europa League zu ermöglichen.

(SID) / Artikelbild: Imago