via

via Sky Sport Austria

Die Vegas Golden Knights aus der National Hockey League haben einen neuen Chefcoach. Der bis vor gut einer Woche bei den Boston Bruins beschäftigte Bruce Cassidy übernimmt das NHL-Team aus dem US-Bundesstaat Nevada, wie die Golden Knights am Dienstag (Ortszeit) mitteilten.

Der 57-jährige Kanadier erreichte mit den Bruins 2019 die Final-Serie um den Stanley Cup, verlor da in sieben Partien gegen die St. Louis Blues. In dieser Saison war in der ersten Play-off-Runde Schluss.

(APA) / Bild: Imago