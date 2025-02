„Causa Bellingham“: Spanischer Fußballverband gibt Strafe bekannt

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss in den anstehenden beiden Ligaspielen auf Jude Bellingham verzichten. Der Verband RFEF sperrte den Mittelfeldstar wegen einer „Unsportlichkeit“.

Bellingham hatte am Samstag in der Partie der Königlichen bei CA Osasuna (1:1) die Rote Karte gesehen.

Beleidung gegen Schiedsrichter Montero

Schiedsrichter Munuera Montero begründete den Platzverweis gegen Bellingham in seinem Bericht mit einer Beleidigung. In diesem Fall hätte dem 21-Jährigen sogar eine Sperre von vier bis zwölf Spielen gedroht. Der Verband entschied sich aufgrund des viel beachteten „Missverständnisses“, wie Bellingham selbst es nannte, für die mildere Strafe. Damit muss er in den Partien gegen den FC Girona (25. Februar) und bei Betis Sevilla (2. März) zuschauen.

Gleichzeitig zog der RFEF Montero aufgrund eines „möglichen Interessenkonflikts“ vorerst aus dem Verkehr. Bis die Untersuchung abgeschlossen ist, darf der Referee weder nationale noch internationale Spiele leiten.

Text: SID

Beitragsbild: GEPA