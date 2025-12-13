Causa Ustjugow: Sumann erhält nachträglich kleine Weltcup-Kristallkugel

Der aktuelle ÖSV-Biathlonchef Christoph Sumann hat am Samstag in Hochfilzen nachträglich die Massenstart-Weltcuptrophäe der Saison 2009/10 überreicht bekommen.

Der Steirer erhielt die Kristallkugel, weil dem damals in der Gesamtwertung vorangelegenen Jewgeni Ustjugow wegen seiner Verwicklung in den russischen Staatsdopingskandal zahlreiche Ergebnisse aberkannt worden sind. Der letzte Einspruch von Ustjugow gegen die Sanktionen wurde heuer abgewiesen.

„Ich finde es einfach gut, dass man da dranbleibt, dass man den langen Atem hat und über mehrere Instanzen durchhält, dass man das weiterverfolgt“, sagte Sumann bei der Verleihung im Gespräch mit der APA. „Großen emotionalen Wert hat es jetzt keinen mehr, aber ich freue mich schon. Die Erinnerung ist ja noch da, es ist schon noch greifbar, obwohl es lange her ist“, sagte Sumann. Die Neuvergaben nach Dopingvergaben seien sinnvoll und gut, aber er sehe es auch nüchtern und werde deshalb keine Träne verdrücken. Die Trophäe werde aber trotzdem einen Ehrenplatz in seiner Sammlung erhalten, so der 49-Jährige.

Sumann und ÖSV-Kollegen erhalten im Februar Olympia-Edelmetall

Außerdem erhielt beim Weltcup in Tirol eine ukrainische Staffel WM-Silber von 2011, das ursprünglich die Russen mit Ustjugow erobert hatten. Diese Neuvergabe ist eine von mehreren, die aufgrund der Streichung aller Resultate des Russen im Zeitraum von 2010 bis 2014 erfolgt sind. Die Übergaben erfolgen im Laufe dieser Saison an verschiedenen Schauplätzen.

Sumann wird im Februar bei den Winterspielen in Italien auch noch zwei weitere Olympia-Medaillen erhalten. Denn dem Verfolgungszweiten der Winterspiele 2010 ist vom IOC die Massenstart-Bronzene der damaligen Bewerbe zugesprochen worden. Ursprünglich war er in Vancouver beim Sieg von Ustjugow im Massenstart Vierter geworden. 2014 in Sotschi gehörte Sumann der drittplatzierten ÖSV-Olympiastaffel an, die mittlerweile auf den Silberrang vorgereiht wurde. Auch die Überreichung an Sumann, Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger und den immer noch aktiven Simon Eder wird während der Biathlon-Olympiabewerbe in Antholz erfolgen.

