Cavaliers besiegen beim Harden-Debüt Sacramento

Altstar James Harden hat in der National Basketball Association (NBA) am Samstag (Ortszeit) bei seinem Debüt für die Cleveland Cavaliers einen 132:126-Sieg bei den Sacramento Kings gefeiert. Für den ebenfalls neu für die Cavaliers spielenden Deutschen Dennis Schröder war es das zweite Spiel nach seinem Weggang von den Kings und gleichzeitig eine schnelle Rückkehr an seine vorherige Wirkungsstätte. Harden war von den Los Angeles Clippers gekommen, er kam auf 23 Punkte.

Noch in der Schlussminute war es unentschieden gestanden, ehe Donovan Mitchell (35 Punkte) und Harden mit sechs verwerteten Freiwürfen in Serie den Sieg sicherten. Knapp ging es auch beim 120:117-Heimerfolg von Orlando Magic gegen Utah Jazz zu, die Magic waren bereits mit 17 Punkten zurückgelegen. NBA-Leader Oklahoma City Thunder hingegen unterlag im Spitzenspiel der Western Conference den Houston Rockets daheim 106:112. Das aktuell heißeste Team der Liga sind die Charlotte Hornets, diesmal gab es mit einem 126:119 bei den Atlanta Hawks den neunten Sieg in Serie.

(APA)/Beitragsbild: Imago