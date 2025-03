Cavaliers lösen als erstes NBA-Team Playoff-Ticket

Die Cleveland Cavaliers haben ihr zwölftes NBA-Spiel in Serie gewonnen und als erstes Team die Teilnahme an den Playoffs sicher. Die Cavs gewannen am Mittwoch zu Hause gegen die ersatzgeschwächten Miami Heat mit 112:107 und können nicht mehr aus den Top sechs der Eastern Conference verdrängt werden. Der Liga-Spitzenreiter landete im 62. Saisonspiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga seinen 52. Sieg.

Nur einen weniger haben die Oklahoma City Thunder nach einem 120:103 gegen die Memphis Grizzlies auf dem Konto. Matchwinner für den Leader der Western Conference war Spielmacher Shai Gilgeous-Alexander mit 41 Punkten. Für Rekordmeister Boston Celtics erzielten erstmals in der Clubgeschichte zwei Spieler in einer Partie mehr als 40 Punkte – und es waren nicht einmal die Topstars: Payton Pritchard kam beim 128:118 gegen die Portland Trail Blazers auf 43, Derrick White auf 41 Zähler.

(APA) / Bild: Imago