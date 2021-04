Ceferin unterteilt Super-League-Klubs in Gruppen – diese Strafen drohen

Champions-League-Ausschluss für die Rädelsführer der Super League? Der UEFA-Boss Aleksander Ceferin droht mit Strafen.

Der Putschversuch wurde zwar vorerst niedergeschlagen, doch “Business as usual” ist für Aleksander Ceferin undenkbar. In einer Medienoffensive kurz vor dem Halbfinale der Champions League stellte der bissige UEFA-Boss klar: Insbesondere die Rädelsführer der zwölf Super-League-Separatisten werden nicht ungeschoren davonkommen.

“Jeder muss für das, was er getan hat, Konsequenzen übernehmen – und wir können nicht so tun, als wäre nichts passiert”, sagte der Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in der englischen Mail on Sunday. Einen Königsklassen-Ausschluss für die kommende Saison schloss der Slowene explizit nicht aus, wurde aber vor weiteren Beratungen “in den nächsten Tagen” noch nicht konkret.

Ceferin über Rückkehr der Super-League-Klubs: “Müssen unsere Bedingungen akzeptieren”

Er wolle nicht von einem “Disziplinarverfahren” sprechen, aber jeder der zwölf beteiligten Top-Klubs müsse “auf unterschiedliche Art zur Verantwortung gezogen werden”. Auch das UEFA-Exekutivkomitee könne Entscheidungen treffen. “Wir werden sehen. Es ist noch zu früh, um das zu sagen”, äußerte Ceferin und verkündete in einem weiteren Interview mit der Welt am Sonntag: “Wenn sie zurückkehren wollen, dann müssen sie unsere Bedingungen akzeptieren.”

Der 53-Jährige unterteilte die zu verurteilenden Abtrünnigen in drei “sehr unterschiedliche” Gruppen: Die “English Six”, die als Erste absprangen und mehr Nachsicht verdienten, die drei Nachzügler (Atletico Madrid, Inter Mailand und AC Mailand) und das Trio der Unbelehrbaren, “die denken, dass die Erde eine Scheibe ist und die Super League immer noch existiert”, wie Ceferin spöttisch anfügte.