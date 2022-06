Celic kehrt leihweise zum LASK zurück

via

via Sky Sport Austria

Der LASK hat Nemanja Celic retour in die Fußball-Bundesliga geholt. Wie die Linzer am Montag bekannt gaben, wechselte der zentrale Mittelfeldspieler leihweise vom deutschen Zweitligisten SV Darmstadt in die Stahlstadt.

Beim LASK hatte Celic seine Karriere als Fußball-Profi gestartet. Nach Deutschland war es für den 23-Jährigen im Sommer vor einem Jahr von Wattens aus gegangen. Bei Darmstadt kam der Oberösterreicher in der abgelaufenen Saison auf 15 Pflichtspiel-Einsätze.

Der LASK besitzt laut eigenen Angaben auch eine Kaufoption auf Celic, der vorerst bis 2023 geliehen wurde. „Nemanja Celic verfügt sowohl über defensive, als auch offensive Fähigkeiten, die unserem Spiel guttun werden. Er ist zweikampfstark und bringt mit seinem starken linken Fuß auch spielerische Akzente mit“, sagte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic. Die Linzer hatte zuletzt Mittelfeldmann James Holland ablösefrei nach Wien zur Austria ziehen lassen.

Artikelbild: GEPA