Celtic Glasgow holt 52. schottischen Meistertitel

via

via Sky Sport Austria

Celtic Glasgow ist zum 52. Mal schottischer Fußballmeister. Dem Team von Trainer Ange Postecoglou genügte am vorletzten Spieltag der Premiership am Mittwoch ein 1:1 bei Dundee United. Damit hat Celtic vor dem letzten Spiel vier Punkte Vorsprung auf den Vorjahresmeister und Tabellenzweiten Rangers FC, Frankfurts Finalgegner in der Europa League.

Der Australier Postecoglou hatte das Traineramt bei Celtic im vergangenen Sommer übernommen, nachdem Celtic die Meisterschaft mit 25 Punkten Rückstand auf den Erzrivalen Rangers beendet hatte. In dieser Spielzeit lagen die Rangers zwischenzeitlich mit sechs Punkten vorn, bevor Celtic eine Aufholjagd begann. Seit 31 Ligaspielen ist die Mannschaft ungeschlagen. In der gesamten Saison verlor Celtic nur dreimal.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago