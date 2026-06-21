Cerúndolo gewinnt Wimbledon-Generalprobe in Queen's.

Der argentinische Tennisprofi Francisco Cerúndolo hat die Wimbledon-Generalprobe im Londoner Queen’s Club gewonnen und damit seinen ersten Titel bei einem Turnier der 500er-Kategorie geholt. Der 27-Jährige setzte sich am Sonntag im Endspiel gegen Tommy Paul (USA) 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 durch.

Cerúndolo, dessen jüngerer Bruder Juan Manuel bei den French Open sensationell den Weltranglistenersten Jannik Sinner bezwungen hatte, feierte seinen fünften Turniersieg und den zweiten im Jahr 2026 nach den Argentina Open. Zum zweiten Mal gewann er ein Rasenturnier – 2023 hatte er im Finale von Eastbourne ebenfalls gegen Paul gesiegt. Der US-Amerikaner verpasste nun seinen zweiten Erfolg im Queen’s Club nach 2024.

Im Queen’s Club, wo das Turnier seit 1886 ausgetragen wird, hatte Boris Becker 1985 als 17-Jähriger seinen ersten Titel auf der Tour gewonnen und daraufhin auch in Wimbledon triumphiert. Becker holte den Titel im Queen’s Club drei weitere Male, einmal siegte Michael Stich.