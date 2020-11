via

Der TSV Hartberg konnte in der 9. Runde auswärts beim FC Flyeralarm Admira einen 0:2-Rückstand drehen und am Ende einen 3:2-Auswärtserfolg feiern. Matchwinner für die Oststeirer: Der 70 Sekunden zuvor eingewechselte Chabbi erzielte in der 87. Minute mit dem Kopf den Siegtreffer.

Der Joker äußerte sich nach der Partie im Sky-Interview.

