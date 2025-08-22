Challenger-Finale in Sofia – Schwärzler erreicht Karrierehoch

Der Vorarlberger Joel Schwärzler hat in Sofia das Finale eines Tennis-Challengers erreicht. Der 19-Jährige bestätigte am Freitag beim mit 91.250 Euro dotierten Turnier seinen Aufwärtstrend mit einem 6:2,6:2 im Halbfinale gegen den Russen Marat Scharipow, er ist im Turnierverlauf ohne Satzverlust. Vor zwei Wochen in Bonn war Schwärzler im Halbfinale Landsmann Jurij Rodionov unterlegen. Sein davor einziges Challenger-Finale hatte der 19-Jährige im Mai 2024 in Skopje gewonnen.

Schwärzler (aktuell ATP-313.) wird am Montag in der Weltrangliste erstmals in den Top 300 stehen. Ein Ranking rund um 260 ist fix, bei einem Finalsieg im ersten Duell mit dem 27-jährigen Slowaken Alex Molcan (ATP-362.) stünde er in den Top 240. Schwärzlers Ex-Coach Jürgen Melzer sieht die aktuelle Entwicklung des Youngsters „definitiv wieder erfreulicher. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass er – wenn er seine sieben Zwetschken zusammenkriegt – ein unglaublicher Spieler werden kann.“

(APA)/Beitragsbild: GEPA