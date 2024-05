Cham-Tor gegen Monaco zu wenig: Clermont Foot steigt aus Ligue 1 ab

AS Monaco ist dank der Rückkehr auf die Siegerstraße dem Vizemeistertitel in der französischen Fußball-Meisterschaft einen Schritt näher gekommen.

Die Truppe des Vorarlberger Trainers Adi Hütter bezwang Schlusslicht Clermont Foot am Samstag im Spiel der 32. Runde mit 4:1. Auch ein Treffer von ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham konnte die 17. Niederlage des Tabellen-18. nicht verhindern, der Abstieg wurde somit schon zwei Runden vor Schluss zur Realität.

Für den 23-Jährigen war es der achte Saisontreffer im 32. Spiel. Monaco behielt dank Toren von Takumi Minamino (16.), Breel Embolo (37.) und Wissam Ben Yedder (57., 87.) die Oberhand. Cham hatte in der 34. Minute den 1:1-Ausgleich erzielt. Für die Monegassen war es der fünfte Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Sie rückten vorerst neun Punkte an Leader Paris St. Germain heran, der schon vorzeitig als Meister feststeht.

(APA)/Bild: Imago