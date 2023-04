via

via Sky Sport Austria

Der Wiener Muhammed Cham hat am Sonntag sein siebentes Saisontor in der französischen Fußball-Ligue-1 erzielt.

Der Offensivspieler zeichnete beim 2:1-Auswärtssieg seines Clubs Clermont Foot gegen Nizza in der 37. Minute für das 1:0 der Gäste verantwortlich. Cham hat damit in den jüngsten drei Liga-Partien getroffen, Clermont verbesserte sich an die neunte Stelle.

(APA)

Artikelbild: Imago