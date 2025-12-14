Champion Oklahoma City verpasst Finale des NBA-Cups

Die Siegesserie der Oklahoma City Thunder ist am Samstag nach 16 Spielen zu Ende gegangen.

Der Meister der Basketball-Profiliga musste sich im Halbfinale des NBA-Cups in Las Vegas den San Antonio Spurs mit 109:111 geschlagen geben. Spurs-Jungstar Victor Wembanyama erzielte 15 seiner insgesamt 22 Punkte im Schlussviertel und war damit der Matchwinner. Der Franzose hatte zuletzt zwölf Partien wegen einer Wadenverletzung pausieren müssen und stand nur 20 Minuten auf dem Parkett.

Oklahoma City kassierte im 26. Saisonspiel die erst zweite Niederlage. 29 Punkte von Topstar Shai Gilgeous-Alexander waren für den Liga-Spitzenreiter zu wenig. Im Finale des in die Saison eingebetteten NBA-Cups treffen die Spurs am Dienstag ebenfalls in Las Vegas auf die New York Knicks. Die New Yorker besiegten im ersten Halbfinale die Orlando Magic mit 132:120. Topscorer war Jalen Brunson mit 40 Zählern. Die Knicks hatten zuvor im Viertelfinale des Turniers auch die Toronto Raptors mit dem Österreicher Jakob Pöltl ausgeschaltet.

(APA) / Bild: Imago