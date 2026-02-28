Champions League: Ligue 1 verlegt PSG-Spiel vor Chelsea-Duell

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kann sich ohne Ligastress auf das Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea konzentrieren.

Die Ligue-1-Partie gegen den FC Nantes, die ursprünglich zwischen dem Hinspiel am 11. März in Paris und dem Rückspiel am 17. März an der Stamford Bridge terminiert war, wird auf einen späteren Termin im April verschoben. Das teilte die Liga am Samstag mit.

Der Vorstand der französischen Fußball-Profiliga LFP gab damit einem Antrag des Hauptstadtklubs in Abstimmung mit Nantes statt. Der exakte Termin und die Anstoßzeit sollen noch bekannt gegeben werden.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Paris eine Ligapartie gegen Nantes zwischen zwei Champions-League-Spielen verlegen lassen. Damals setzte sich der spätere CL-Champion im Viertelfinale gegen Aston Villa durch. Chelsea bestreitet drei Tage vor dem Rückspiel gegen PSG noch ein Premier-League-Spiel gegen Newcastle United.

(SID) Foto: Imago