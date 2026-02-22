Die schwedische Goldfavoritin im 50-km-Langlauf im klassischen Stil bei den Olympischen Spielen (10.00 Uhr), Frida Karlsson, fällt für das letzte Medaillenrennen in Tesero aus.

Wie ihr Team bekanntgab, ist Karlsson, Goldmedaillengewinnerin im Skiathlon und 10-km-Skatingbewerb, von ihrer Erkältung nicht rechtzeitig genesen. Auch Jonna Sundling ist nicht am Start. Für Österreich geht Teresa Stadlober nun mit erhöhten Chancen ins Rennen.

