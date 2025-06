Chancen für ÖTV-Davis-Cup-Team in Ungarn sind gewachsen

Es sind noch etwas mehr als drei Monate Zeit, doch die zuletzt gezeigten Leistungen der österreichischen Tennis-Männer haben die heimischen Hoffnungen für den schwierigen Auswärts-Davis-Cup gegen Ungarn gesteigert. Am 12. und 13. September kämpft die Equipe von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer in Debrecen in der zweiten Qualifikationsrunde um den Aufstieg zum großen Showdown vom 18. bis 23. November in Bologna. Dort wird im Final-8-Turnier der Champion ermittelt.

Österreich gilt für den Trip in die zweitgrößte Stadt Ungarns als Außenseiter. Die Gastgeber haben vom Papier her mit Fabian Marozsan (ATP-56.) und dem erst kürzlich aus den Top 100 gefallenen Marton Fucsovics die vermeintlich stärkere Mannschaft. Betonung auf vermeintlich, denn zumindest im Fall der Österreicher spiegelt die Weltrangliste noch nicht das aktuelle Leistungsvermögen wider.

Sebastian Ofner ist nach seiner Verletzung auf bestem Weg zurück in Richtung Top 100 und hat mehrfach gegen weit höher platzierte Spieler wie u.a. Frances Tiafoe (ATP-16.), Karen Khachanov (24.) oder Nuno Borges (41.) gewonnen. Und auch Filip Misolic (aktuell 140.) hat auf dem Weg in die dritte French-Open-Runde u.a. Denis Shapovalov (31.) in fünf Sätzen bezwungen.

ÖTV-Sportdirektor Melzer: „Manchmal ist Underdog-Rolle angenehm“

„Ich würde die Form, die die Burschen jetzt haben, natürlich gerne in einen Topf geben und bis September konservieren und mitnehmen“, scherzte ÖTV-Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer bei einem Medientermin in Wien. Jedenfalls habe er lieber die Qual der Wahl und im August vielleicht schlaflose Nächte wegen der Entscheidung, wen er nach Ungarn mitnehmen möchte.

„Wir sind vorher zusammengestanden, wir freuen uns drauf“, sprach Melzer von einem Tratsch mit Ofner und Misolic. „Klar sind wir Außenseiter, aber da ist schon was möglich. Es ist auch manchmal angenehm, in der Underdog-Rolle reinzugehen.“ Bis zum Trip in den Osten Ungarns wird aber noch eine Menge Tennis gespielt. „Ich hoffe, dass die Burschen dann noch besser stehen (im Ranking, Anm.). Die Tendenz zeigt klar nach oben.“

Misolic über Kroatien-Background: „Fühle mich wie ein Österreicher“

Sämtliche Spieler haben die Bereitschaft signalisiert, in Debrecen dabei zu sein. „Die Ungarn haben zwei gute, Fucsovics und Marozsan. Natürlich haben wir eine realistische Chance. Es geht um Bologna, den ‚Haupt-Daviscup‘. Es wäre richtig cool, wenn wir das erreichen könnten“, sagte Ofner. Misolic würde ein Einsatz ebenfalls sehr freuen. „Es ist nicht leicht, wir alle stehen ziemlich nahe beieinander im Ranking und sind alle in recht guter Form. Es wird sicher für Jürgen eine schwierige Entscheidung sein, wen er nominiert. Aber wir werden alle bereit sein und genießen, gegen Ungarn zu spielen.“

Misolic räumte auf APA-Nachfrage übrigens auch mit einer Äußerung von Novak Djokovic auf, der gemeint hatte, Misolic spiele zwar für Österreich, habe aber kroatischen Hintergrund, weshalb er sich gut mit ihm in seiner Muttersprache unterhalten könne. In Misolic schlagen aber keine zwei Herzen in Sachen Nationalität. „Das ändert nichts bei mir. Ich fühle mich wie ein Österreicher und so gehe ich es auch an.“

Davis-Cup-Modus wieder verändert

Anmerkung zum Davis-Cup-Modus: Dieser wurde 2025 neuerlich geändert und statt einer Gruppenphase im September bestreiten nun 14 Nationen in der zweiten Qualifikationsrunde Heim- und Auswärtsspiele. Die sieben Sieger sind mit Titelverteidiger Italien beim „Final 8“ dabei. Dort wird dann nicht in Gruppenform, sondern ab einem Viertelfinale im K.o.-Modus gespielt. Der Länderkampf wird dann an einem Tag (zwei Einzel, ein Doppel) ausgetragen. Das Doppel entfällt bei einem 2:0-Zwischenstand.

(APA)/Bild: GEPA