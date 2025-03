Charlie Wurz will in Formel 3 „um Meisterschaft“ fahren

In den Rahmenserien der Formel 1 sind Charlie Wurz und Emma Felbermayr 2025 die prominentesten österreichischen Beiträge. Während die 18-jährige Felbermayr das erste Jahr in der F1 Academy dabei ist, geht Wurz in seine zweite Formel-3-Saison. Nach dem Wechsel zum Topteam Trident ist die Zielsetzung für ihn klar. „Ich will vorne in der Spitze dabei sein, um um die Meisterschaft mitzukämpfen“, sagte der 19-jährige Spross von Alexander Wurz. Los geht es in Melbourne.

„Es ist voll cool, den Saisonauftakt der Formel 3 in Melbourne zu haben, im Rahmen der Formel 1. Eine coole Stimmung und so viele Leute, ich freue mich echt sehr“, teilte Wurz der APA vor den ersten beiden Rennen am Wochenende mit. Am Samstag (01.15 Uhr MEZ) steht zunächst der Sprint an, am Sonntag (Samstag 23.00 MEZ) das Hauptrennen. Der Formel-3-Rennkalender enthält weiters Stopps in Bahrain, Imola, Monaco, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa, Budapest und Monza.

Trident als Sprungbrett für Wurz

Highlight seiner ersten Saison war der fünfte Platz in Monaco. Andere Punktgewinne blieben Wurz mit dem Schweizer Rennstall Jenzer aber verwehrt, in der Gesamtwertung kam er nicht über Platz 22 hinaus.“Obgleich der Speed an manchen Rennwochenenden gut war, war die Saison eher schlecht. Teils Pech, teils Fehler, aber dennoch konnte ich viel lernen“, sagte Wurz. „Jetzt ist wichtig, wieder Selbstvertrauen aufzubauen und gemeinsam mit dem Team ein Set-up zu finden, um vorne mitzufahren.“

Beim 2006 gegründeten Rennstall Trident Motorsport sind die Ambitionen hoch. In der Vergangenheit fuhren etwa der aktuelle Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto, die Ex-Formel-1-Piloten Pastor Maldonado, Gianmaria Bruni oder die Österreicher Andreas Zuber und Rene Binder für die italienische Equipe. Der Brasilianer Bortoleto gewann 2023 in seinem ersten und einzigen Formel-3-Jahr die Meisterschaft.

Trident sei „ein sehr gutes Team in der Formel 3, und sie bereiten sich sehr akribisch vor“, sagte Wurz. „Wir hoffen, wir haben die neuen Reifen und das neue Auto gleich gut im Griff.“ Seine Teamkollegen sind der Däne Noah Strömsted und der Brasilianer Rafael Camara. Strömsted ist Mercedes-Junior, Camara Teil der Ferrari Driver Academy.

(APA)/Bild: Imago