Die Kenianerin Beatrice Chebet hat am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Eugene in Oregon einen neuen Leichtathletik-Weltrekord über 5.000 m der Frauen aufgestellt.

In 13:58,06 Minuten unterbot sie die von der Äthiopierin Gudaf Tsegay zwei Jahre davor an gleicher Stelle fixierte bisherige Bestleistung um 2,15 Sek. und blieb damit als erste Athletin über diese Distanz unter der 14-Minuten-Marke.

(APA) Foro: Imago