Chelsea gibt Fofana-Verpflichtung bekannt

Der FC Chelsea hat die Verpflichtung von David Datro Fofana bekannt gegeben. Der 20-jährige Mittelstürmer wechselt am 1. Jänner 2023 vom norwegischen Erstligisten Molde FK an die Stamford Bridge.

Der Ivorer erzielte in der aktuellen Spielzeit 15 Ligatore und fünf Vorlagen für Molde. Fofana soll den verletzten Armando Broja als Perspektivspieler im Chelsea-Angriff ersetzen.

Die Ablöse für Fofana beträgt übereinstimmenden Medienberichten zufolge 12 Millionen Euro. Damit ist er der teuerste Abgang von Molde und löst Erling Haaland ab, der im Jänner 2019 für 8 Millionen Euro zu Red Bull Salzburg wechselte.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2022