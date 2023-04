Chelsea hofft auf Wunder gegen Real – Lampard: „Wir sind nicht gebrochen“

via

Chelsea muss im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League auf ein Wunder hoffen. Gegen Real Madrid muss die Mannschaft von Trainer Frank Lampard ein 0:2 aus dem Hinspiel aufholen.

Die Blues sind in der laufenden Spielzeit sportlich allerdings zum Krisenfall geworden, mit Thomas Tuchel und Graham Potter wurden bereits zwei Trainer entlassen. Interimscoach Frank Lampard hat seine bisherigen drei Spiele mit den Londonern jeweils verloren, am Wochenende gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen Brighton. In der Premier League rangiert der Club nur auf Platz elf.

„Wir sind nicht da, wo wir sei möchten, aber wir sind auch nicht gebrochen. Wo wir in der Premier League stehen, das ist die harte Realität. Wir sind hier 0:2 zurück, all das ist die Realität. Diesen Trend müssen wir stoppen“, sagte Lampard vor dem Rückspiel an der Stamford Bridge.

