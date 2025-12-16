Chelsea müht sich gegen Drittligist ins EFL Cup-Halbfinale

Der FC Chelsea steht zum 17. Mal im Halbfinale des englischen Ligapokals. Der Klubweltmeister setzte sich in der Runde der letzten acht mit einiger Mühe 3:1 (0:0) beim Drittligisten Cardiff City durch.

In der ersten Hälfte war der Außenseiter noch das etwas bessere Team. Der mit Wiederbeginn eingewechselte Alejandro Garnacho (57.) brachte die Gäste, die den Ligapokal schon fünfmal gewonnen haben, aber in Führung. Nach dem Ausgleich durch David Turnbull (75.) sicherte der ebenfalls eingewechselte Pedro Neto (82.) den Blues die Führung, erneut Garnacho (90.+3) sorgte für die Entscheidung.

Titelverteidiger Newcastle United um die Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw ist erst am Mittwoch (21.15 Uhr) gegen Ligarivale FC Fulham mit Torwart Bernd Leno gefordert. Dann trifft auch Manchester City auf den FC Brentford (20.30 Uhr) und Liga-Spitzenreiter FC Arsenal auf FA-Cup-Sieger Crystal Palace (21.00 Uhr).

(SID)/Bild: Imago