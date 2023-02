Chelsea-Neuzugang erhält keine Arbeitserlaubnis

via

via Sky Sport Austria

Das ist bitter für den FC Chelsea und vor allem für Andrey Santos! Die Londoner legten im Winter 12,5 Millionen Euro auf den Tisch, um den 18-jährigen Brasilianer von Vasco da Gama loszueisen und ihn mit einem Vertrag bis 2030 auszustatten.

Auf sein erstes Spiel für die Blues wird der Youngster aber noch länger warten müssen. Wie die Daily Mail berichtet, erhält der zentrale Mittelfeldspieler keine Arbeitserlaubnis, um in der Premier League aufzulaufen. Dem Bericht zufolge, hatten die Blues ein Visum für Ausnahmetalente beantragt, dieses wurde jedoch abgelehnt. Demnach fehlte dem Mittelfeldspieler ein Punkt, um die Bewertungskriterien der FA zu erfüllen.

Auch der Versuch, den Youngster als unverzichtbaren Spieler zu kategorisieren, scheiterte. Die FA wies dabei auf Enzo Fernandez hin, der ebenfalls im Winter für 121 Millionen Euro verpflichtet wurde und auf der Position von Santos zum Einsatz kommt.

Damit steht nun fest, dass Santos in dieser Saison kein Spiel für Chelsea absolvieren wird. Wie es mit dem Youngster weitergeht, ist noch nicht klar. Chelsea zieht es wohl in Erwägung, Santos bis Saisonende zurück nach Brasilien zu verleihen. Coach Graham Potter erklärte auf einer Pressekonferenz: „Wir schauen uns an, welche Optionen es für ihn gibt.“

(skysport.de) / Bild: Imago