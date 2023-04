Chelsea sucht offenbar neuen Torhüter

via

Kein Verein hat in den vergangenen Monaten derart viel auf dem Transfermarkt investiert wie der FC Chelsea. Auf einer Position haben die Blues aber nichts gemacht. Im Tor schien man mit dem Duo Kepa Arrizabalaga und Edouard Mendy zufrieden zu sein.

Doch im Sommer soll ein neuer Rückhalt her. Weder der teuerste Keeper der Welt (Kepa) noch der FIFA-Welttorhüter 2021 (Mendy) genügen offenbar den Ansprüchen. Beide sind noch bis 2025 an der Stamford Bridge gebunden, aber neuen Stammtorhüter soll angeblich David Raya vom FC Brentford werden. Das meldet Transfer-Experte Ekrem Konur. An dem 27-Jährigen ist aber angeblich auch Manchester United und Tottenham Hotspur interessiert.

Daher hat Chelsea auch einen Backup-Plan, falls es mit Raya nicht klappt. In diesem Fall ist Andre Onana von Inter eine ernsthafte Option.