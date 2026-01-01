Chelsea-Trainer Maresca droht das Aus

Demach ist es fraglich, ob der Italiener am Sonntag beim Spiel gegen Manchester City (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!) noch das Sagen haben wird. Eine endgültige Entscheidung über Marescas Zukunft wird für den heutigen Donnerstag erwartet.

Maresca übernahm im Sommer 2024 das Traineramt bei den Londonern. In seiner ersten Saison führte er die Blues zurück in die Champions League, zum Triumph in der Conference League und gewann mit Chelsea zudem die Klub-WM. Allerdings läuft es in der Premier League aktuell alles andere als gut.

Glasner als möglicher Nachfolger?

Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen ist Chelsea auf Platz fünf abgerutscht, der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt bereits 15 Punkte.

Zudem seien die Beziehungen zwischen Maresca und wichtigen Persönlichkeiten des Vereins angespannt. Maresca besitzt bei Chelsea noch einen Vertrag bis 2029 und wurde zuletzt als ein möglicher Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt.

Beim FC Chelsea könnte hingegen Oliver Glasner ein Kandidat auf den Trainerposten sein, sollte dieser tatsächlich frei werden. Der österreichische Erfolgscoach, der nur noch bis zum Sommer bei Crystal Palace unter Vertrag steht, wurde zuletzt bereits von englischen Medien mit Chelsea in Verbindung gebracht.

