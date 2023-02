Chelsea verpflichtet 17-jähriges Ausnahme-Talent

via

via Sky Sport Austria

Der FC Chelsea hat sich die Dienste von Southamptons Top-Talent Jimmy-Jay Morgan sichern können. Der hochveranlagte Stürmer wird sich vorerst den Young Blues, der Jugendmannschaft der Londoner, anschließen.

Das Ausnahme-Talent von Ligakonkurrent FC Southampton ist Stammspieler der englischen U-17-Nationalmannschaft. Jim Fraser, Leiter der Jugendabteilung bei den Blues hält große Stücke auf den 17-Jährigen: „Mit Jimmy-Jay haben wir einen Spieler mit großem Potenzial für unseren Akademiekader verpflichtet. Seine Fähigkeiten machen ihn zu einem vielversprechenden Stürmer, und wir freuen uns, dass er sich für Chelsea entschieden hat, um den nächsten wichtigen Schritt in seiner Entwicklung zu machen.“

Morgan gilt als großes Talent in England und kommt mit einer Bewerbung von sechs Toren und fünf Vorlagen in 13 Einsätzen für die Jugendmannschaft der Saints an die Stamford Bridge.