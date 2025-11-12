Chelseas Sterling überrascht Einbrecher in eigenem Haus

Chelsea-Star Raheem Sterling hat Einbrecher überrascht, die in sein Luxusanwesen eingedrungen sind.

Die Täter seien am vergangenen Samstag – offenbar kurz vor Beginn eines Chelsea-Ligaspiels – in sein Haus eingebrochen, wie die Zeitung „The Telegraph“ berichtet. Sterling (30) – der schon länger nicht mehr im Kader stand – sei jedoch zu Spielbeginn mit seinen Kindern und seiner Frau zu Hause gewesen. Überrascht von seiner Anwesenheit flüchteten die Eindringlinge ohne Beute.

Bereits während der WM im Dezember 2022 in Katar hatte Sterling das Teamquartier der englischen Nationalmannschaft abrupt verlassen, nachdem sein damaliger Familienwohnsitz nahe dem Trainingsgelände von Chelsea überfallen worden war.

(APA) / Bild: Imago