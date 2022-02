Die Chicago Blackhawks haben mit einem 8:5-Erfolg gegen New Jersey in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine Serie von sieben Heimniederlagen in Folge beendet.

Patrick Kane und Brandon Hagel gelang dabei jeweils ein Hattrick. Für die Blackhawks war es der erste Sieg im heimischen United Center seit 15. Jänner. Beim 4:0 der Carolina Hurricanes gegen Columbus war der Schweizer Nino Niederreiter in seinem 780. NHL-Match mit einem Tor und zwei Assists bester Mann.

(APA)/Bild: Imago