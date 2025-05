Chilene Garin gewinnt ATP-Challenger in Mauthausen

Der Sieger des ATP100-Challengers in Mauthausen heißt Cristian Garin. Der Chilene setzte sich am Sonntag im Finale gegen seinen Landsmann Tomas Barrios Vera 3:6,6:1,6:4 durch und kassierte neben den 100 ATP-Punkten einen Siegerscheck in Höhe von 20.000 Euro.

Der 28-jährige Garin hatte den letzten Österreicher im Einzel, Neil Oberleitner, im Viertelfinale knapp in drei Sätzen ausgeschaltet.

Im Doppelbewerb hatten sich schon am Samstag überraschend Nico Hipfl, der Neffe des Ex-Weltranglisten-63. Markus Hipfl, und der Schweizer Jeromy Kym durchgesetzt. Das Duo besiegte im Endspiel Ryan Seggerman/David Stevenson (USA/GBR-4) mit 7:5,3:6,10:2.

(APA) Foto: Imago