Christian Lichtenberger erzielt das Tor der 16. Runde

Das schönste Tor der 16. Runde erzielte ein GAK-Akteur: Christian Lichtenberger erhielt die meisten Stimmen beim Sky-Voting für den besten Treffer des letzten Spieltages!

Der Offensivspieler gewann die Umfrage deutlich mit etwa 70 Prozent aller Stimmen. Dahinter liegen Louis Schaub (13% / SK Rapid), Tae-seok Lee (7% / Austria Wien), Ousmane Diawara (6% / SCR Altach) und Oliver Steurer (4% / SV Ried) auf den Plätzen zwei bis fünf.

Das Lichtenberger-Tor & alle weiteren Kandidaten:

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.