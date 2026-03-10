Christina Ager beendete ihre Karriere

Ski-Rennläuferin Christina Ager hat am Dienstag ihre Karriere im alpinen Weltcup beendet. Die 30-jährige Tirolerin zieht sich nach 13 Jahren im Profizirkus und insgesamt 100 Weltcuprennen zurück. Ihr größter Erfolg war 2024 ein dritter Abfahrtsrang in Cortina d’Ampezzo.

Bei ihrem Weltcupdebüt war die damals 18-Jährige in Levi mit Startnummer 53 im Slalom sensationell auf Platz vier, zwei Jahre später wechselte sie in den Speedbereich. Zudem gewann sie zehn Europacuprennen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA