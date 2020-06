Christoph Riegler: „Gegen Altach habe ich einen Schnitzer gemacht, jetzt habe ich ihn ausgebessert“

Robert Ibertsberger über den neuerlichen Ausschluss: „Man muss dann schon die Spieler hinterfragen, was wir da eigentlich machen“

spusu SKN St. Pölten gewinnt gegen SV Mattersburg mit 1:0. Alle Stimmen zur Partie bei Sky und Sky X.

spusu SKN St. Pölten – SV Mattersburg 1:0 (1:0)

Schiedsrichter: Alexander Harkam

Robert Ibertsberger (Trainer spusu SKN St. Pölten):

…über das Spiel: „Mattersburg war wirklich richtig, richtig gut in den ersten 20, 25 Minuten. Da haben wir sehr lange gebraucht, dass wir den Rhythmus auch finden. Mit den ersten Aktionen und Umschaltmomenten waren wir dann auf einmal richtig da. Und das Tor war dann schon eine gewisse Erlösung, wo die Mannschaft gesehen hat, jetzt geht’s wieder, jetzt haben wir den Dosenöffner bekommen, den wir gebraucht haben. Aber man muss natürlich auch darüber sprechen, warum wir wieder eine gelb-rote Karte bekommen. Weil zweimal hintereinander ist kein Pech. Man muss dann schon die Spieler hinterfragen, was wir da eigentlich machen. Und das stört mich schon auch sehr, sehr bei diesem Spiel, weil das hätten wir nicht gebraucht und hätten es auch viel besser im Elf-Gegen-Elf fertigspielen können. Da bin ich überzeugt davon, dass wir die Räume noch mehr bekommen hätten und dann hätte das noch besser ausschauen können.“

Christoph Riegler (spusu SKN St. Pölten):

…über den Sieg: „Es war einfach ein Kampfsieg. Überhaupt dann in Unterzahl war es extrem schwierig. Wir haben gewusst, dass Mattersburg dann alles daran setzen wird, den Ausgleich zu erzielen. Aber ich muss wirklich ein Riesenlob an die Mannschaft aussprechen: Es war wirklich ein unglaublicher Fight und wir haben uns den Sieg heute verdient.“

…auf die Frage, ob er schon Lob von seinen Kollegen bekommen habe für seine Parade gegen Pusic: „Ich brauche kein Lob. Gegen Altach habe ich einen Schnitzer gemacht, jetzt habe ich ihn ausgebessert. Es gleicht sich immer aus im Leben. Ich bin froh, dass ich mental so beinander bin, dass ich das ausblenden kann und dass ich das schon verarbeitet habe. Ich glaube mit der heutigen Partie ist das alles abgeschlossen. Und am Samstag wartet wieder ein schwieriges Spiel auf uns.“

Cory Burke (spusu SKN St. Pölten):

…über seinen Ausschluss: „Ich denke, mein Ausschluss war ein wenig hart vom Schiedsrichter. Der Ball war frei und ich habe einfach versucht, vor dem Goalie hinzukommen. Ich bin leider auch ein bisschen ausgerutscht. Ich glaube, es war zu hart.“

Martin Rasner (spusu SKN St. Pölten):

…über das Spiel und die Tatsache, dass man einige Rückschläge wegstecken konnte: „Da hat man, glaube ich, gesehen, was wir für eine Moral in der Mannschaft haben. Da kommen zwei raus, kommen die nächsten zwei rein. Dann bist du einer weniger, aber jeder kämpft für jeden. Das braucht man im Abstiegskampf.“

Franz Ponweiser (Trainer SV Mattersburg):

…über das Spiel: „Es ist sehr bitter, wenn man so ein Spiel, das man so dominiert und vor allem dann ab der 51. Minute mit einem Mann mehr bestreitet, nicht umdrehen kann. Ich glaube, wir haben extrem gut begonnen, das Spiel super kontrolliert. (…) Wir sind dann 0:1 hinten und zweite Halbzeit haben wir dann Dauerdruck gemacht. Es ist halt leider auch so, dass der Ball dann nicht runterfällt und der Tormann des Gegners auch ein paar exzellente Paraden hatte. Es ist extrem bitter, dass wir dieses Spiel heute als klar bessere Mannschaft verloren haben.“

Andreas Gruber (SV Mattersburg):

…über das Spiel: „Wir waren ein-, zweimal unaufmerksam erste Halbzeit und dann rennen wir halt in so einen Konter hinein. Und dann kriegen wir das 1:0. Aber ich glaube, über weite Strecken waren wir klar die bessere Mannschaft. Vor allem zweite Halbzeit haben eigentlich nur noch wir gedrückt und sie haben sich hinten reingestellt. Es gibt so Spiele, da will der Ball einfach nicht ins Tor.“

…über die Tabellensituation: „Wir haben gewusst, wenn wir heute vielleicht als Sieger vom Platz gehen, können wir uns einen Abstand holen. Aber ja, jetzt sind wir voll drinnen. Wir versuchen es nächste Woche wieder besser zu machen.“

Martin Pusic (SV Mattersburg):

…über das Spiel: „Wir waren, glaube ich, 90 Minuten die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit mit einem Mann mehr müssen wir das besser zu Ende spielen. Ein bisschen Pech hatten wir auch. Der Tormann war heute sehr stark von St. Pölten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir am Samstag die drei Punkte holen.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über den SV Mattersburg: „Mattersburg hat in ihren Möglichkeiten eine ganz passable Runde abgehalten – so wie jede Runde. Sie hatten jetzt ein bisschen Pech dabei und sind als Verlierer vom Platz gegangen. Aber sie sind absolut am Leben und haben nach wie vor alle Chancen, da unten rauszukommen.“