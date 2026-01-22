Der WAC fährt einen knappen Sieg im Rahmen seines Traininsglagers ein.

Gegen den südkoreanischen Gegner Incheon United gewinnen die Wolfsberger knapp mit 1:0. Das Siegestor erzielt Emmanuel Chukwu nach genau einer Stunde Spielzeit (60.). Nach einem 0:2 im Test gegen den ungarischen Gegner Diosgyör und dem darauffolgenden 1:0-Erfolg gegen Metalist Kharkiv sammelt der WAC weiter Selbstvertrauen für die aktuelle Frühjahrsvorbereitung.

Fußball-Testspiel vom Donnerstag:

WAC – Incheon United 1:0 (0:0). Jerez de la Frontera, Tor: Chukwu (60.)

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.