City, Chelsea und Newcastle fixieren CL-Plätze

Manchester City, der FC Chelsea und Newcastle United komplettieren das englische Sextett für die Champions-League-Saison 2025/26. Am 38. und letzten Spieltag der Premier League stellte Ilkay Gündogan mit einem Fallrückziehertor (21.) beim 2:0 (1:0)-Erfolg beim FC Fulham die Weichen auf Sieg für das Team von Starcoach Pep Guardiola.

Der frühere Serienmeister City beschloss seine titellose Spielzeit damit als Dritter – mit 13 Punkten Rückstand auf den seit Wochen als Meister feststehenden FC Liverpool. Bei den Reds verfolgte der frühere Erfolgstrainer Jürgen Klopp erstmals seit seinem Abschied vor gut einem Jahr wieder ein Spiel an der Anfield Road – und wohnte der Übergabe der Trophäe für die 20. Meisterschaft des Klubs bei. Das letzte Saisonspiel war hingegen keines für die Geschichtsbücher, Liverpool und FA-Cup-Sieger Crystal Palace trennten sich 1:1 (0:1), LFC-Torjäger Mo Salah rettete das Unentschieden mit seinem Treffer in der 85. Minute.

Während sich Vizemeister FC Arsenal durch ein 2:1 (1:0) bei Absteiger FC Southampton in die Sommerpause verabschiedete, sicherte Conference-League-Finalist FC Chelsea sein Königsklassenticket durch ein 1:0 (0:0) beim direkten Konkurrenten Nottingham Forest, der auf Rang sieben abrutschte und sich mit der Teilnahme an der Conference League begnügen muss.

City und Chelsea souverän – Newcastle muss zittern

Newcastle United qualifizierte sich zum zweiten Mal binnen drei Spielzeiten für die Champions League, trotz eines 0:1 (0:1) gegen den FC Everton – weil das punktgleiche Aston Villa parallel beim bitter enttäuschenden Manchester United nach einem Platzverweis gegen seinen Torhüter Emiliano Martinez 0:2 (0:0) verlor. Villa ist damit 2025/26 wie auch Crystal Palace, das in der Vorwoche im FA-Cup-Finale sensationell ManCity geschlagen hatte, in der Europa League am Start.

Die Premier League stellt aus kuriosen Gründen sechs statt der üblichen vier Königsklassenstarter in der kommenden Saison: England holte sich als erfolgreichste Mannschaft im UEFA-Ranking einen Extra-Startplatz, zusätzlich qualifizierte sich Tottenham Hotspur – das am letzten Spieltag 1:4 (1:0) gegen das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton & Hove Albion verlor – durch den Titelgewinn in der Europa League gegen ManUnited.

(SID) / Bild: Imago