CL-Achtelfinale: Spieltermine & Anstoßzeiten stehen fest

Am Freitag fand in Nyon/Schweiz die Auslosung des Achtelfinals sowie des weiteren Turnierbaums der Champions League statt.

Real Madrid bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Champions-League mit Manchester City zu tun. Diese Schlagerpartie zog der im vergangenen Sommer zurückgetretene Ivan Rakitic am Freitag bei der Auslosung in Nyon. Die Spanier hatten erst am Mittwoch mit „Joker“ David Alaba mit einem 2:1 gegen Benfica Lissabon im Play-off das Weiterkommen fixiert. Konrad Laimer trifft mit dem FC Bayern auf Atalanta Bergamo, Kevin Danso misst sich im Tottenham-Dress mit Atletico Madrid.

Am späteren Nachmittag wurden die genauen Spieltermine und Anstoßzeiten der Achtelfinal-Hinspiele bekanntgegeben.

Alle Achtelfinal-Paarungen und Anstoßzeiten im Überblick:

Dienstag, 10. März 2026:

Galatasaray Istanbul – Liverpool (18.45)

Newcastle United – FC Barcelona (21.00)

Atlético Madrid – Tottenham Hotspur (21.00)

Atalanta Bergamo – Bayern München (21.00)

Mittwoch, 11. März 2026:

Bayer Leverkusen – FC Arsenal (18.45)

Real Madrid – Manchester City (21.00)

FK Bodö/Glimt – Sporting Lissabon (21.00)

Paris Saint-Germain – FC Chelsea (21.00)

Die weiteren Termine:

Achtelfinale: Rückspiele am 17./18. März 2026

Viertelfinale: Hinspiele am 7./8. April 2026, Rückspiele am 14./15. April 2026

Halbfinale: Hinspiele am 28./29. April 2026, Rückspiele am 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 in Budapest

(SID/APA/Red.)

Bild: Imago