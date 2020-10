CL-Duell zwischen Gladbach und Real als Geisterspiel

via

Das Champions-League-Gruppenspiel des Deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Dienstag (ab 19:30 Uhr live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1) gegen den spanischen Meister Real Madrid muss ohne Zuschauer stattfinden.

Das teilten die Rheinländer am Vortag der Begegnung mit Hinweis auf eine entsprechende Anordnung der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf mit. Die Behörde verhängte das Besucherverbot wegen des hohen Corona-Inzidenzwertes in Mönchengladbach, der am Montag bei 94,2 lag.

10.804 Tickets wurden bereits verkauft

Ursprünglich hatte die Borussia eine Ausnahmegenehmigung für eine 20-prozentige Auslastung des Stadions erhalten und daraufhin 10.804 Eintrittskarten verkauft. In der vergangenen Woche widerrief die Bezirksregierung die Genehmigung aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen und begrenzte die Zuschauerzahl auf 300 Fans, ehe nun das vollständige Verbot von Besuchern erfolgte.

