CL-Generalprobe verpatzt! Real gegen Girona nur Remis

Real Madrid hat vor der erhofften Aufholjagd bei Bayern München einen weiteren schweren Rückschlag im spanischen Meisterschaftsrennen erlitten.

Fünf Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim deutschen Rekordmeister schonten die Madrilenen von Trainer Alvaro Arbeloa zahlreiche Stammkräfte – und kamen gegen den FC Girona letztlich nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt vorerst sechs Punkte, die Katalanen können am Samstag weiter davonziehen.

Rotation bringt Real Madrid um drei Punkte

Kapitän Federico Valverde (51.) brachte die im Vergleich zum 1:2 am Dienstag auf sieben Positionen veränderten Königlichen in Führung. Mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold und Álvaro Carreras standen gleich drei Stützen der Vierer-Abwehrkette nicht einmal im Kader. Lediglich Torhüter Andrij Lunin, Valverde und das Sturm-Duo Kylian Mbappé und Vinícius Júnior verblieben in der Startformation.

Dementsprechend tat sich Real zum Auftakt des 31. Spieltags in La Liga schwer. Beim Führungstreffer hatte Valverde Glück, dass sein Distanzschuss Gäste-Keeper Paulo Gazzaniga durch die Hände rutschte, der Favorit ließ zu viele Chancen liegen – und so sorgte Thomas Lemar mit einer feinen Einzelleistung für den Ausgleich (62.). In der Schlussphase wurde Mbappé ein Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von Álex Moreno verwehrt (87.).

Nach dem 1:2 auf Mallorca in der Vorwoche wartet Real nun seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Barcelona kann den Vorsprung am Samstag (18.30 Uhr) im Stadtderby gegen Espanyol auf neun Punkte ausbauen, ehe das Team von Trainer Hansi Flick drei Tage später bei Atlético Madrid (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) ein 0:2 in der Königsklasse aufholen muss.

(SID)

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