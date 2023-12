CL-Partie der St. Pölten-Frauen in Prag abgesagt

Das für den (heutigen) Donnerstag, 21.00 Uhr, angesetzte Champions-League-Spiel von St. Pöltens Fußball-Frauen bei Slavia Prag ist nach den tragischen Ereignissen in der tschechischen Hauptstadt etwas weniger als zwei Stunden vor Spielbeginn abgesagt worden. Das gab Slavia auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. Einen Ersatztermin für Partie der vierten Runde von Gruppe B gibt es noch nicht.

Am Donnerstag-Nachmittag waren an der Prager Karls-Universität nach Angaben der tschechischen Polizei mehr als 15 Menschen durch die Schüsse eines Amokläufers getötet und Dutzende verletzt worden. Auch der Schütze sei unter den Toten, teilten die Behörden mit. „Das heutige Champions-League-Spiel in der Eden-Arena wird aufgrund der tragischen Ereignisse an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität nicht stattfinden“, verlautete Slavia wenige Stunden danach über seine Social-Media-Kanäle.

Der SKN, der in den ersten drei Spielen so wie Slavia nur einen Punkt holte, braucht im Duell mit den Tschechinnen einen Sieg, will er noch in den Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale einsteigen. Das erste Kräftemessen der beiden Teams hatte am 13. Dezember in St. Pölten mit einem 0:0 geendet.

(APA)

Bild: GEPA