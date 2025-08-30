CL-Spielplan fix! Bayern-Kracher zum Auftakt
Die UEFA Champions League 2025/26 startet Mitte September – der Spielplan für die Ligaphase steht fest. Schon am ersten Spieltag warten richtige Kracher.
Gleich zum Auftakt gibt es Highlights wie Juventus gegen Borussia Dortmund, Real Madrid gegen Marseille und Bayern München gegen Chelsea.
Alle Termine im Überblick:
Spieltag 1
Dienstag, 16. September 2025
Athletic Club – Arsenal (18:45)
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise (18:45)
Juventus – Borussia Dortmund
Real Madrid – Marseille
Benfica – Qarabağ
Tottenham – Villarreal
Mittwoch, 17. September 2025
Olympiacos – Pafos (18:45)
Slavia Prag – Bodø/Glimt (18:45)
Ajax – Inter
Bayern München – Chelsea
Liverpool – Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain – Atalanta
Donnerstag, 18. September 2025
FC Brügge – Monaco (18:45)
Kopenhagen – Leverkusen (18:45)
Frankfurt – Galatasaray
Manchester City – Neapel
Newcastle United – Barcelona
Sporting CP – Kairat Almaty
Spieltag 2
Dienstag, 30. September 2025
Atalanta – FC Brügge (18:45)
Kairat Almaty – Real Madrid (18:45)
Atlético de Madrid – Frankfurt
Chelsea – Benfica
Inter – Slavia Prag
Bodø/Glimt – Tottenham
Galatasaray – Liverpool
Marseille – Ajax
Pafos – Bayern München
Mittwoch, 1. Oktober 2025
Qarabağ – Kopenhagen (18:45)
Union Saint-Gilloise – Newcastle United (18:45)
Arsenal – Olympiacos
Monaco – Manchester City
Leverkusen – PSV Eindhoven
Borussia Dortmund – Athletic Club
Barcelona – Paris Saint-Germain
Neapel – Sporting CP
Villarreal – Juventus
Spieltag 3
Dienstag, 21. Oktober 2025
Barcelona – Olympiacos (18:45)
Kairat Almaty – Pafos (18:45)
Arsenal – Atlético de Madrid
Leverkusen – Paris Saint-Germain
Kopenhagen – Borussia Dortmund
Newcastle United – Benfica
PSV Eindhoven – Neapel
Union Saint-Gilloise – Inter
Villarreal – Manchester City
Mittwoch, 22. Oktober 2025
Athletic Club – Qarabağ (18:45)
Galatasaray – Bodø/Glimt (18:45)
Monaco – Tottenham
Atalanta – Slavia Prag
Chelsea – Ajax
Frankfurt – Liverpool
Bayern München – FC Brügge
Real Madrid – Juventus
Sporting CP – Marseille
Spieltag 4
Dienstag, 4. November 2025
Slavia Prag – Arsenal (18:45)
Neapel – Frankfurt (18:45)
Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise
Bodø/Glimt – Monaco
Juventus – Sporting CP
Liverpool – Real Madrid
Olympiacos – PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain – Bayern München
Tottenham – Kopenhagen
Mittwoch, 5. November 2025
Pafos – Villarreal (18:45)
Qarabağ – Chelsea (18:45)
Ajax – Galatasaray
FC Brügge – Barcelona
Inter – Kairat Almaty
Manchester City – Borussia Dortmund
Newcastle United – Athletic Club
Marseille – Atalanta
Benfica – Leverkusen
Spieltag 5
Dienstag, 25. November 2025
Ajax – Benfica (18:45)
Galatasaray – Union Saint-Gilloise (18:45)
Borussia Dortmund – Villarreal
Chelsea – Barcelona
Bodø/Glimt – Juventus
Manchester City – Leverkusen
Marseille – Newcastle United
Slavia Prag – Athletic Club
Neapel – Qarabağ
Mittwoch, 26. November 2025
Kopenhagen – Kairat Almaty (18:45)
Pafos – Monaco (18:45)
Arsenal – Bayern München
Atlético de Madrid – Inter
Frankfurt – Atalanta
Liverpool – PSV Eindhoven
Olympiacos – Real Madrid
Paris Saint-Germain – Tottenham
Sporting CP – FC Brügge
Spieltag 6
Dienstag, 9. Dezember 2025
Kairat Almaty – Olympiacos (16:30)
Bayern München – Sporting CP (18:45)
Monaco – Galatasaray
Atalanta – Chelsea
Barcelona – Frankfurt
Inter – Liverpool
PSV Eindhoven – Atlético de Madrid
Union Saint-Gilloise – Marseille
Tottenham – Slavia Prag
Mittwoch, 10. Dezember 2025
Qarabağ – Ajax (18:45)
Villarreal – Kopenhagen (18:45)
Athletic Club – Paris Saint-Germain
Leverkusen – Newcastle United
Borussia Dortmund – Bodø/Glimt
FC Brügge – Arsenal
Juventus – Pafos
Real Madrid – Manchester City
Benfica – Neapel
Spieltag 7
Dienstag, 20. Januar 2026
Kairat Almaty – FC Brügge (16:30)
Bodø/Glimt – Manchester City (18:45)
Kopenhagen – Neapel
Inter – Arsenal
Olympiacos – Leverkusen
Real Madrid – Monaco
Sporting CP – Paris Saint-Germain
Tottenham – Borussia Dortmund
Villarreal – Ajax
Mittwoch, 21. Januar 2026
Galatasaray – Atlético de Madrid (18:45)
Qarabağ – Frankfurt (18:45)
Atalanta – Athletic Club
Chelsea – Pafos
Bayern München – Union Saint-Gilloise
Juventus – Benfica
Newcastle United – PSV Eindhoven
Marseille – Liverpool
Slavia Prag – Barcelona
Spieltag 8
Mittwoch, 28. Januar 2026
Ajax – Olympiacos
Arsenal – Kairat Almaty
Monaco – Juventus
Athletic Club – Sporting CP
Atlético de Madrid – Bodø/Glimt
Leverkusen – Villarreal
Borussia Dortmund – Inter
FC Brügge – Marseille
Frankfurt – Tottenham
Barcelona – Kopenhagen
Liverpool – Qarabağ
Manchester City – Galatasaray
Pafos – Slavia Prag
Paris Saint-Germain – Newcastle United
PSV Eindhoven – Bayern München
Union Saint-Gilloise – Atalanta
Benfica – Real Madrid
Neapel – Chelsea
