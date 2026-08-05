CL-Traum lebt: Austria-Frauen meistern erste Quali-Hürde

Das Frauenteam von Austria Wien hat die erste Hürde auf dem Weg zur Champions-League-Teilnahme erfolgreich gemeistert.

Die Truppe von Coach Stefan Kenesei setzte sich am Mittwoch mit 3:2 gegen Hajduk Split (CRO) durch. Im „Finale“ der CL-Qualifikation wartet am kommenden Samstag der Sieger des Duells zwischen NK Mura (SLO) und Farul Constanta (ROU).

Gegen Hajduk Split erwischten die Austria-Frauen einen Traumstart in die Partie. Patricia Pfanner traf nach 13 Sekunden, Modesta Uka (4.) und erneut Pfanner (18.) erhöhten in einer furiosen Anfangsphase für die Veilchen.

Trotz des komfortablen Vorsprungs musste die Austria noch bis zum Schluss um den Aufstieg in die nächste Qualirunde zittern, da die Kroatinnen mit Treffern kurz vor und kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:3 verkürzen konnten (45./46.).

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