CL-Viertelfinale FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute live auf Sky

Am heutigen Mittwoch empfängt der FC Barcelona Atletico Madrid ab 20:00 Uhr live & exklusiv (mit Sky X das Spiel live streamen)

Heute trifft der FC Barcelona auf Atletico Madrid. Die Katalanen haben sich souverän gegen Newcastle United durchgesetzt, während die Rojiblancos Tottenham Hotspur aus dem Wettbewerb geworfen haben. Gelingt es Lamine Yamal und seinen Teamkollegen, sich für das Aus in der Copa del Rey zu revanchieren? Dieses Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

FC Barcelona – Atletico Madrid mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

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