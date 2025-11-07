Clement Bischoff erzielt das Tor der 12. Runde

Salzburgs Clement Bischoff hat das Tor der 12. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Offensivspieler von Red Bull Salzburg erzielte am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg gegen die SV Ried den frühen Führungstreffer in der ersten Minute.

Bischoff setzte sich im User-Voting vor Matthias Seidl (SK Rapid), Elias Havel (TSV Hartberg), Kingstone Mutandwa (SV Ried) und Patrick Greil (SCR Altach) durch.

„Die Woche war ein Traum für mich“: Bischoff nach Treffer gegen Ried

