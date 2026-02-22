Cleveland-Siegsserie endet gegen NBA-Meister Oklahoma City

Die Cavs unterlagen NBA-Champion Oklahoma City Thunder am Sonntag 113:121 (55:64), bleiben aber im Osten mit 36 Siegen und 22 Niederlagen auf Playoff-Kurs.

Schröder, Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, war Anfang des Monats von den Sacramento Kings nach Cleveland getradet worden, die Cavaliers holten auch Topstar James Harden von den Los Angeles Clippers. Danach waren sie mit sieben Siegen in Serie das heißeste Team der Liga.

Doch in Oklahoma City lief es für den Titelverteidiger deutlich besser, in der ersten Halbzeit lag OKC phasenweise mit 20 Punkten vorne. Nur kurz nach der Pause kamen die Cavaliers noch einmal in Reichweite. Schröder machte elf Punkte, Isaiah Hartenstein für OKC 13, zwei wichtige Würfe traf der deutsche Center in der Schlussphase.

(SID).

Beitragsbild: Imago.