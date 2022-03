Clippers mit fünfter Niederlage in Folge

via

Die Los Angeles Clippers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im Endspurt um die Play-off-Plätze die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Die Clippers unterlagen den Philadelphia 76ers mit 97:122, die Sixers-Topstars James Harden und Joel Embiid holten gemeinsam 56 Punkte. Der deutsche Isaiah Hartenstein überzeugte mit 16 Zählern. Es war bereits die 39. Saisonpleite für die Clippers, die im Westen auf dem achten Rang liegen.

Die Stimmung in der Kabine sei „immer noch gut“, sagte Hartenstein nach dem Spiel. „Es war wirklich ein krasses Auf und Ab in den letzten fünf Spielen. Wir waren nah dran gegen Cleveland, gegen die Raptors, es waren wirklich knappe Spiele. Uns fehlte vielleicht ein bisschen die Energie, aber daran arbeiten wir“, so der 23-Jährige.

Ebenfalls eine Niederlage kassierte Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks, die Texaner verloren bei den Minnesota Timberwolves mit 95:116. 45 Siege und 29 Niederlagen bedeutet für die Mavericks Platz fünf im Westen. Kleber sorgte für neun Punkte, bester Werfer der Mavericks war Luka Doncic mit 24 Zählern.

Dennis Schröder (14 Punkte) holte derweil mit den Houston Rockets ein 125:106 gegen die Portland Trail Blazers, es war erst der 19. Saisonsieg für die Texaner.

