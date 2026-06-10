Co-Gastgeber Mexiko eröffnet Turnier gegen Südafrika

Mit dem Spiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika wird am Donnerstag (21.00 Uhr) die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada eröffnet.

Über 80.000 Fans werden im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt das erste von 104 WM-Spielen verfolgen. Im zweiten Match der Gruppe A treffen am Freitag (4.00 Uhr) in Guadalajara Tschechien und Südkorea aufeinander. Erstmals findet die Endrunde mit 48 Mannschaften statt, Österreich ist erstmals seit 1998 wieder dabei.

Das ÖFB-Team Team startet am nächsten Mittwoch, 17. Juni (6.00 Uhr) in San Francisco gegen Jordanien ins Turnier. Die weiteren Gegner in der Gruppe J sind Titelverteidiger Argentinien (22. Juni, 19.00 Uhr in Dallas) und Algerien (28. Juni, 4.00 Uhr in Kansas City).

(APA) / Bild: Imago