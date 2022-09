Colorado Avalanche machen MacKinnon zum bestbezahlten Profi

Stürmerstar Nathan MacKinnon wird ab der Saison 2023/24 bestbezahlter Eishockeyspieler der Welt.

Der 27-Jährige hat am Dienstag seinen Vertrag bei Colorado Avalanche in der National Hockey League (NHL) um acht Jahre verlängert und kassiert dafür laut übereinstimmenden Medienberichten durchschnittlich 12,6 Millionen US-Dollar (12,61 Mio. Euro) und gesamt 100,8 Millionen US-Dollar (100,90 Mio. Euro). Er übertrifft damit knapp Connor McDavid von den Edmonton Oilers.

„Nathan ist einer der besten Spieler in der NHL, also wollten wir eine langfristige Verlängerung vor Beginn der Saison erledigen“, erklärte General Manager Chris MacFarland. MacKinnon, Nummer 1-Draft von 2013, führte Colorado in der abgelaufenen Saison zum Stanley Cup. Nach 88 Punkten im Grunddurchgang war MacKinnon mit 13 Treffern bester Torschütze im Play-off.

(APA)/Bild: Imago