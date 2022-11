Colorado Avalanche entscheidet NHL-Duell in Tampere klar für sich

Die Colorado Avalanche haben den Columbus Blue Jackets beim zweiteiligen NHL-Gastspiel in der Eishockey-Hochburg Finnland keine Chance gelassen.

Nachdem sich der Stanley-Cup-Gewinner am Freitag in Tampere mit 6:3 durchgesetzt hatte, gab es am Samstag ebendort einen 5:1-Sieg. Devon Toews und Martin Kaut verzeichneten jeweils Tor und Assist, während Nathan MacKinnon und Cale Makar je drei Vorlagen anschrieben. Columbus reiste mit fünf Niederlagen in Serie zurück in die USA.

(APA)

Artikelbild: Imago