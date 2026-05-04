Colorado gewinnt Torfestival gegen Minnesota – Montreal steigt nach Thriller auf

Gleich 15 Tore hat es zum Auftakt der zweiten Playoff-Runde in der NHL zwischen den Minnesota Wild und Colorado Avalanche gegeben, das bessere Ende hatten die Avalanche beim 9:6-Heimsieg in Denver für sich.

In der Playoff-Geschichte fielen in nur vier Partien mehr Tore.

Die Montreal Canadiens siegten bei den Tampa Bay Lightning mit 2:1 und erreichten mit einem 4:3 in der „best of seven“-Serie als letztes Team das Viertelfinale, nächster Gegner sind die Buffalo Sabres.

(APA)

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