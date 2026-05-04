Colorado gewinnt Torfestival gegen Minnesota – Montreal steigt nach Thriller auf
Gleich 15 Tore hat es zum Auftakt der zweiten Playoff-Runde in der NHL zwischen den Minnesota Wild und Colorado Avalanche gegeben, das bessere Ende hatten die Avalanche beim 9:6-Heimsieg in Denver für sich.
In der Playoff-Geschichte fielen in nur vier Partien mehr Tore.
Die Montreal Canadiens siegten bei den Tampa Bay Lightning mit 2:1 und erreichten mit einem 4:3 in der „best of seven“-Serie als letztes Team das Viertelfinale, nächster Gegner sind die Buffalo Sabres.
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HIGHLIGHTS | Colorado Avalanche – Minnesota Wild 9:6 | Playoffs – Spiel 1
HIGHLIGHTS | Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 1:2 | Playoffs – Spiel 7
HIGHLIGHTS | Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers | Playoffs – Spiel 1
HIGHLIGHTS | Utah Mammoth – Vegas Golden Knights 1:5 | Playoffs – Spiel 6
HIGHLIGHTS | Boston Bruins – Buffalo Sabres 1:4 | Playoffs – Spiel 6
HIGHLIGHTS | Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 0:1 OT | Playoffs – Spiel 6
HIGHLIGHTS | Minnesota Wild – Dallas Stars 5:2 | Playoffs – Spiel 6
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HIGHLIGHTS | Vegas Golden Knights – Utah Mammoth | Playoffs – Spiel 5
HIGHLIGHTS | Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins | Playoffs – Spiel 5
(APA)
Bild: Imago