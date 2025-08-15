Coman verabschiedet sich von Bayern München

Kingsley Coman steht kurz vor dem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr. In einem Beitrag auf Instagram nimmt der Franzose Abschied von Bayern München und seinen Fans.

Lange stand es bereits fest, nun verkündet Coman seinen Abschied: Der 29-Jährige steht kurz vor einem Wechsel zu Al-Nassr. Bei den Bayern geht somit eine Ära zu Ende.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Der Beitrag von Coman im Wortlaut:

„Es ist kaum zu glauben, dass fast 10 Jahre vergangen sind, seit ich als 19-Jähriger München zu meiner Heimat gemacht habe. In dieser Zeit durfte ich unvergessliche Erinnerungen und Erfolge mit diesem unglaublichen Verein teilen – 9 Bundesliga-Titel, 6 Supercups, 3 DFB-Pokale, eine Klub-Weltmeisterschaft und vor allem meinen stolzesten Moment: das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon.

An die Fans: Eure Unterstützung bei jedem Triumph und jeder Herausforderung hat mir unendlich viel bedeutet. Eure Liebe, Leidenschaft und Loyalität werde ich immer in meinem Herzen tragen.

Ich bin allen Managern, Trainern, Teamkollegen und allen Mitarbeitern, mit denen ich während meiner Zeit hier zusammenarbeiten durfte, zutiefst dankbar.

Dieser Verein wird für immer ein Teil von mir sein, und ich wünsche Bayern nichts als weiteren Erfolg in den kommenden Spielzeiten. Von ganzem Herzen, danke. King“

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago